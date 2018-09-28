Защита экс-главы Серпуховского района Шестуна пожаловалась в ЕСПЧ на содержание в СИЗО

"Вчера в Страсбургский суд в экстренном порядке поступила жалоба по делу Александра Шестуна от адвоката Карины Москаленко", - сказала она.

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание его под стражей. Об этом ТАСС сообщила его жена Юлия Шестун.

В жалобе отмечается, что "для Шестуна была избрана самая жесткая мера пресечения, несоизмеримая с теми нарушениями, которые ему вменяют в вину". "За три месяца в СИЗО он подорвал здоровье, теперь ему требуются специализированное лечение и уход, которого не могут обеспечить тюремные больницы. Имеется угроза для его жизни", - говорится в жалобе.

Шестун обвиняется по трем статьям УК РФ: о мошенничестве (ст. 159), незаконном предпринимательстве (ст. 289) и легализации денег или имущества, приобретенных в результате преступления (ст. 174.1). Вину он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела Шестуна признана администрация Серпуховского района Московской области.