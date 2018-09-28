В Москве за крупное мошенничество арестован экс-главред "Милицейской волны" Кулаков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал бывшего главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова по обвинению в мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

"Таганским судом в отношении Кулакова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. В сентябре Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение о заключении Кулакова в СИЗО и признал постановление законным.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментарием МВД, в ведении которого находится радиостанция, ТАСС пока не располагает.