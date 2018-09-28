Прокуратура проводит проверку по сообщениям в СМИ о пытках в колониях Омской области

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Омской области проводит проверку по опубликованной в СМИ информации о пытках в исправительных учреждениях региона. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Динара Тулева.

Накануне депутат Госдумы Сергей Шаргунов опубликовал в своем блоге выдержки из письма заключенных, содержащихся в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) № 10 в Омске, в котором они сообщают о пытках и унижениях. "Да, мы проводим проверку по информации, опубликованной в СМИ", - сказала Тулева.

В свою очередь в пресс-службе УФСИН по Омской области ТАСС сообщили, что информация о нарушениях условий содержания заключенных в местных исправительных учреждениях не соответствует действительности. "Руководством УФСИН России по Омской области по всем опубликованным материалам проводятся служебные проверки, также проведена проверка организации работы колоний. Рассмотренные материалы не подтвердились фактами, органами следствия вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел", - сказал представитель ведомства.

По его словам, была создана комиссия по проведению проверок организации работы и несения службы в помещениях и карцерах в ИК-7 и ЛИУ-10, которая не выявила за прошедший год случаев применения сотрудниками физической силы и специальных средств.

В начале сентября суд в Омске приговорил к 2 годам колонии инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области Василия Трофимова за превышение должностных полномочий. Как установил суд, Трофимов в 2015-2016 гг. поощрял действия группы физически крепких осужденных, которые в течение суток избивали и унижали вновь прибывших заключенных.