Суд в Казани заочно арестовал жителя Колумбии по делу о краже ювелирных изделий

КАЗАНЬ, 28 сентября, /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал уроженца Колумбии, обвиняемого в краже ювелирных изделий на сумму более 133 млн рублей во время выставки в июле текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, опубликованном в пятницу.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Колумбии, 1978 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ", - информирует пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, в ночь на 16 июля 2018 года, находясь в помещении торгового павильона выставочного центра "Казанская Ярмарка", обвиняемый похитил чемодан с ювелирными изделиями общей стоимостью свыше 133 млн рублей. Кража произошла в последний день выставки "Ювелир. Экспо. Казань" после ее закрытия.
В суде уточнили, что фигурант объявлен в международный розыск. В пятницу суд принял решение о помещении его в СИЗО на два месяца после экстрадиции в Россию.