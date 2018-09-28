Минстрой взял на контроль ЧП с прорывом трубы в Петербурге

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Министрой РФ оперативно проинформирован о трагическом случае в Санкт-Петербурге, в результате которого после прорыва трубы погибли два человека. Власти возьмут ЧП на контроль и проанализируют ситуацию, сообщил в пятницу ТАСС министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Минстрой ведет мониторинг таких аварий, каждый такой случай - на особом контроле. По горячим следам подробно разбираемся, что произошло и почему. И хотя каждый такой случай - это зона ответственности муниципальных властей, мы все анализируем и определенные выводы после таких историй делаем", - сказал собеседник агентства и выразил соболезнования родственникам погибших. Министр добавил, что не только в Санкт-Петербурге, но и в целом по России властям предстоит серьезная работа по приведению инженерных сетей в нормативное состояние.

Как сообщили ТАСС в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, сейчас на месте аварии работает комиссия по выяснению причин, куда входят в том числе жилищные службы и представители Ростехнадзора. "Выясняем, что могло стать причиной. Работает Следственный комитет, поэтому дополнительную информацию получим позднее. Пока не известно, где именно была проблема, возможно, и в самом доме", - отметили в комитете.

Ранее власти заявляли о намерении выделить 9 млрд рублей бюджетных инвестиций на три года для реконструкции сетей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", но бюджет на этот период еще не утвержден.

Инцидент с прорывом трубы произошел на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге в пятницу около 3:00 мск. В результате ЧП погибли два человека, которые находились в кафе в подвальном помещении. Кроме того, из-за прорыва провалился асфальт и было повреждено два автомобиля. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим, СК возбудил уголовное дело. "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит работу по оказанию помощи родственникам погибших и возмещению ущерба имуществу, которое оказалось повреждено в результате ЧП.