В Казани суд арестовал мужчину по делу об избиении ребенка-инвалида

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд Казани избрал для 43-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении ребенка-инвалида, меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь суда.
"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября", - сказал он.
Как сообщалось, 19 сентября в отдел полиции в Казани поступило заявление от гражданина о том, что его сына избил неизвестный. Инцидент произошел рядом со станцией метро. Правонарушитель нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, после чего скрылся. Полицейские уже на следующий день установили личность нападавшего.
По данным источника, потерпевший страдает аутизмом. По данным источника, подросток подошел к мужчине, чтобы спросить дорогу домой. В ответ злоумышленник избил его.
Сотрудниками полиции УМВД России по Казани было возбуждено уголовное дело по статье 112 часть 2 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") в отношении 43-летнего жителя города, избившего подростка.