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В Саратове партнеры по бизнесу пытались взорвать автомобиль местного предпринимателя

В отношении подозреваемых, 1969, 1974, 1975 и 1977 годов рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство 41-летнего предпринимателя в Саратове, об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом") и статье 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, четверо жителей города Саратова, 1969, 1974, 1975 и 1977 годов рождения, решили организовать убийство 41-летнего предпринимателя из-за конфликта в сфере бизнеса. Они изготовили самодельное устройство и установили его под кузовом автомобиля потерпевшего.

"Утром 21 сентября года они привели самодельное устройство в действие, вследствие чего произошло возгорание автомобиля. В результате произошедшего никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ, в отношении них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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РоссияСаратовская область
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