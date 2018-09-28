В Мурманске проходят обыски в крупнейшей в России рыбодобывающей компании "Норебо"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и СК РФ проводят обыски в мурманском офисе крупнейшей российской рыбодобывающей компании "Норебо". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель этой компании Сергей Сенников.
"В течение недели сотрудники ГСУ СК по Москве в сопровождении сотрудников отдела борьбы с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭиПК) УВД по ЮЗАО Москвы проводят следственные действия в компаниях группы "Норебо" в Мурманске. Изъяты серверы, компьютеры компании, что ставит под угрозу выплату заработной платы сотрудникам. Обыскиваются даже без судебного разрешения дома сотрудников группы "Норебо", идут допросы работников предприятия", - сказал он.
Официальным комментарием правоохранительных и следственных органов ТАСС пока не располагает.
Холдинг "Норебо" является крупнейшим предприятием рыбодобывающей промышленности России, которое обеспечивает работой 3 тыс. человек от Мурманской области до Камчатки и ведет строительство рыбодобывающих судов на российских верфях.