ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль попала в ДТП в Московской области, женщина не пострадала. Об этом Скрипаль рассказала в пятницу ТАСС.

"Мы с мужем в среду попали в ДТП в Московской области, по дороге из Ярославля в Москву. У нас взорвалось колесо, нас стало заносить, хорошо, что машин было мало. Колесо у нас вырвало, и мы зашли в отбойник", - сказала Виктория.

Она также отметила, что в результате ДТП никто не пострадал. "Автомобиль был эвакуирован и теперь будет полтора месяца в ремонте. Мы с мужем не пострадали, потому что были пристегнуты. Колеса были проверены ровно неделю назад, машина была исправна", - добавила Скрипаль.

Имя Виктории Скрипаль стало известно в связи с тем, что власти Великобритании неоднократно отказывали ей в выдаче визы, которая необходима для посещения якобы пострадавшей в английском Солсбери ее двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.