В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали вооруженного бандита, причастного к терроризму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженного бандита, причастного к терроризму, нейтрализовали в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности на территории Республики Дагестан, органами безопасности в горно-лесистой местности в районе Буйнакского перевала был обнаружен и блокирован вооруженный бандит. В ночь на 28 сентября в ходе боеконтакта оказавший вооруженное сопротивление бандит был нейтрализован", - сообщили в НАК.

По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, ликвидированный боевик причастен к нескольким преступлениям террористической направленности. "На месте происшествия обнаружены автомат, пистолет, готовое к применению самодельное взрывное устройство, боеприпасы и специальное снаряжение", - сообщили в НАК.

Руководством республиканского управления ФСБ России в четверг было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов. "Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - сообщили в НАК. Продолжаются необходимые поисковые и оперативно-разыскные мероприятия.