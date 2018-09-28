Суд в Махачкале арестовал брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на 10 дней брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Раджабу Абдулатипову в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - сказал представитель суда. По его словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца - до 26 ноября.

Как сообщается в официальном канале Следственного комитета РФ в мессенджере WhatsApp, суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Абдулатипова на 2 месяца.

Как сообщили ранее в СК РФ, Абдулатипов подозревается в участии в преступном сообществе, специализирующемся на незаконном установлении инвалидности за взятки. По уголовному делу проводятся следственные действия, установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества. Ранее по этому делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико- социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

Раджаб Абдулатипов с 1997 года по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 года по 2016 год - начальником УФМС России по Дагестану, начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года занимает пост председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.