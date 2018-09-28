Сотрудники ИК-7 под Белгородом пресекли попытку трех заключенных подготовить побег

ТАСС, 28 сентября. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии №7 города Валуйки Белгородской области пресекли попытку троих заключенных подготовить побег. Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону, накануне на территории одного из цехов производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп.
"27 сентября в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 УФСИН России по Белгородской области на территории одного из цехов производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп, произведенный тремя осужденными, которые приговорены к длительным срокам заключения", - сказали в пресс-службе, отметив, что на момент обнаружения подкоп не выходил за пределы производственного цеха.
В настоящее время в ИК-7 проходит проверка и устанавливаются детали произошедшего. Как уточнили в пресс-службе УФСИН по региону, в ближайшее время материалы проверки будут переданы правоохранителям.
Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Белгородской области и прокуратура региона организовали проверку информации о нарушениях прав заключенных в ИК-7, размещенной в СМИ. Сообщения о систематических побоях в исправительной колонии под Белгородом по результатам проверки, проведенной правозащитниками, не подтвердились.