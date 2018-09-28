Черные копатели разграбили два древних царских кургана в Оренбургской области

ТАСС, 28 сентября. Два древних кургана со статусом объекта культурного наследия федерального значения были разграблены в Оренбуржье черными копателями.
Об этом сообщила министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко на внеплановом совещании рабочей группы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия при региональном минкультуры.
"Сегодня имеет место самое крупное из раннее зафиксированных повреждение объекта культурного наследия федерального значения "Курганное поле "Высокая могила" - "Студеникин Мар". Ежегодно там проводятся организованные раскопки, работают археологи, которые подтверждают, что в этом месте сконцентрирован великий пласт истории, который нуждается в изучении и имеет беспрецедентное значение для науки. Какие находки, сопровождающие захоронения такого царского кургана, были потеряны для общества и культуры, сейчас остается только гадать", - приводятся слова Шевченко на портале правительства Оренбургской области
По словам главы минкультуры области, артефакты из аналогичного царского Филипповского курганного могильника входят в коллекцию Оренбургского краеведческого музея и Музея археологии и этнографии Башкирии. Она отметила, что Филипповская коллекция побывала в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), Палаццо Реале (Мадрид), музеях Милана, Эрмитаже (Санкт-Петербург).
"О масштабах бедствия можно судить по размерам повреждения уникального памятника археологии - кургана "Высокая могила" высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров. Грабители действовали при помощи гусеничной и землеройной техники, следы которой явно видны на насыпи. Обнаруженные на поврежденных курганах фрагменты деревянного перекрытия и органического тлена говорят о том, что черные археологи "докопались" до захоронений", - говорится в сообщении на сайте правительства области.
По данным ведомства, повреждение объекта было зафиксировано 21 сентября текущего года. По материалам о разграблении объекта ведётся следственная проверка.