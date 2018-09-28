{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в результате землетрясения в Индонезии один человек погиб, 10 пострадали

На острове Сулавеси разрушены десятки домов

ТАСС, 28 сентября. По меньшей мере один человек погиб и десять получили травмы в результате серии землетрясений, произошедших в пятницу на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, на острове были также разрушены десятки домов. В настоящее время местные власти проводят эвакуации и оценку ущерба, вызванного природной катастрофой.

В пятницу в индонезийской провинции Сулавеси произошла серия землетрясений магнитудой от 5,4 до 7,5. Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий страны объявило угрозу цунами.

В начале августа в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли свыше 380 человек, более 1 тыс. получили ранения.

Теги
Индонезия
Экс-директора завода под Ивановом подозревают в уклонении от налогов на 19 млн рублей
Директор предприятия уклонялся от налогов с 2013 по 2015 годы, искусственно разделив бизнес между аффилированными юридическими лицами, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР
Читать полностью