СМИ: в результате землетрясения в Индонезии один человек погиб, 10 пострадали

ТАСС, 28 сентября. По меньшей мере один человек погиб и десять получили травмы в результате серии землетрясений, произошедших в пятницу на индонезийском острове Сулавеси.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, на острове были также разрушены десятки домов. В настоящее время местные власти проводят эвакуации и оценку ущерба, вызванного природной катастрофой.
В пятницу в индонезийской провинции Сулавеси произошла серия землетрясений магнитудой от 5,4 до 7,5. Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий страны объявило угрозу цунами.
В начале августа в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли свыше 380 человек, более 1 тыс. получили ранения.