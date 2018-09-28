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Принадлежащий Минобороны грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ступине

Отмечается, что инцидент произошел вблизи Ступинского машиностроительного предприятия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Грузовик сбил мужчину на велосипеде в городе Ступино, в результате чего пострадавший скончался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Инцидент произошел в пятницу в 07:30. "КамАЗ" разворачивался и сбил велосипедиста, в результате чего тот скончался", - сказали в ведомстве.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил ТАСС, что инцидент произошел около Ступинского машиностроительного предприятия, а погибший работал в компании "Кимберли Кларк", ему было 35 лет. "Это был сотрудник "Кимберли Кларк", его задавил "КамАЗ", принадлежащий Минобороны РФ", - сказал собеседник агентства.

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