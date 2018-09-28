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Полиция Киева проверяет информацию о захвате заложников в маршрутке

По данным газеты "Вести", злоумышленники вооружены ножами

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о якобы захвате заложников в маршрутном такси на одном из вокзалов Киева. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"На месте патрульные полицейские, следственно-оперативная группа туда еще не доехала", - сообщила она. Пресс-секретарь уточнила, что правоохранители выехали в район станции метро Выдубичи, где расположен одноименный вокзал.

По информации издания "Вести", около этой станции трое неизвестных, вооруженные ножами, якобы захватили маршрутку с пассажирами. "На данный момент известно, что маршрутка должна была следовать рейсом "Киев-Городище". Родственники захваченных пассажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников неизвестны", - сказано в сообщении.

Злоумышленники не выпускают из маршрутки пассажиров, в том числе детей.

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