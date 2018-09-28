В Саратове осудили членов банды наркоторговцев, успевших заработать более 5,6 млн рублей

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Энгельсский суд вынес приговор восьми членам преступного сообщества, которые около года занимались продажей наркотиков и успели за это время заработать более 5,6 млн рублей. Об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Саратовской области.
"По версии следствия, в июне 2014 года 25-летний житель региона создал преступное сообщество для продажи наркотиков на территории Саратовской области. С февраля 2015 года по февраль 2016 года члены банды совершили 15 преступлений, связанных с распространением наркотиков и успели легализовать более 5,6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал членов банды виновными по целому ряду статей: ст. 210 УК РФ ("Создание и участие преступного сообщества"), ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере"), ст. 174.1 УК РФ ("Легализация преступных доходов в крупном размере").
Суд приговорил главаря банды к 15 годам лишения свободы, а его сообщников на сроки от 9 до 14,5 года лишения свободы.