В Саратове осудили членов банды наркоторговцев, успевших заработать более 5,6 млн рублей

Суд отказался арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских на акции в Москве

Согласно данным СК, Иван Беляков во время несанкционированного митинга против пенсионных изменений 9 сентября ударил полицейского, в результате чего он получил ушиб мягких тканей

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