Reuters: в Словакии предъявили обвинения трем подозреваемым в убийстве журналиста Куциака

ТАСС, 28 сентября. Государственный прокурор Словакии предъявил обвинения трем людям в предумышленном убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Обвинения были предъявлены Томашу Ш., Мирославу М. и подозреваемому с инициалами З.А. Других подробностей представители генпрокуратуры не сообщают.
В четверг полиция задержала восемь подозреваемых, включая предполагаемых организаторов и исполнителя убийства - наемного киллера. Аресты прошли в районе города Коларово на юге Словакии. Операция была проведена силами полицейского спецназа, в ходе обысков в доме одного из задержанных найдено оружие. Один из подозреваемых - бывший полицейский по имени Томаш. Он работал следователем в городе Комарно, расположенном в Южной Словакии на границе с Венгрией.
Как отмечает агентство Reuters, пятеро из задержанных в ходе обысков были отпущены.
Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно- политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.
Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государства - членах Евросоюза.