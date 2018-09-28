Журналист издания Znak.com пропала в поездке из Екатеринбурга в Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Журналисты интернет-газеты Znak.com сообщили о пропаже своей коллеги Ирины Крючковой во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск.
"Ирина Крючкова пропала, мы не можем ее найти уже три дня, - рассказал ТАСС в пятницу журналист издания Игорь Пушкарев. - Она выехала из Екатеринбурга по служебным делам, у нее была назначена встреча в Челябинске. Коллеги в Челябинске подали заявление областной главк МВД, ее родственники обратились в отделение полиции в Верхней Пышме по месту прописки".
Пушкарев добавил, что телефон Крючковой сейчас отключен, но в последний раз его сигнал исходил из Челябинска. По данным издания, журналист, возможно, воспользовалась для поездки сервисом Bla-Bla-Car или услугами частного перевозчика. "Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля", - сообщается на сайте издания.