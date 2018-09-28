Суд отказался арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских на акции в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство следствия о аресте участника несогласованной акции против пенсионных изменений Ивана Белякова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"27 сентября в суд поступили материалы дела об избрании в отношении обвиняемого Белякова меры пресечения в виде заключения под стражу. Органам следствия было отказано в удовлетворении заявленного ходатайства", - сказал собеседник агентства, уточнив, что суд никакой меры пресечения Белякову не избирал.

По версии следствия, Беляков, находясь 9 сентября на несанкционированном митинге в центре Москвы, ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Уголовное дело было возбуждено 26 сентября, и в тот же день Белякову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу до 9 ноября двух других участников несанкционированного митинга, Виктора Федосеева и Василия Костылева. Им предъявлены аналогичные обвинения. Согласно материалам дела, Костылев ударил одного полицейского кулаком в лицо, второму нанес удар и, схватив за шею, повалил на землю, а Федосеев ударил в ухо сотрудника Росгвардии, что привело к рваной ране.