СК возбудил дело после взрыва на заводе "Кулон" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых устройств после взрыва на заводе "Кулон" в Петербурге из-за детонации боеприпаса, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

"Уголовного дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Взрыв на заводе на улице Профессора Качалова, 3, в Невском районе Петербурга произошел накануне днем из-за детонации снаряда времен Великой Отечественной войны, который, по данным СК, принес один из пострадавших. Всего в результате ЧП пострадали четыре работника завода.

Двое пострадавших, которых госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, на данный момент находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, рассказал ТАСС главврач медицинского учреждения Антон Повзун. Как сказали ТАСС в Александровской больнице, куда были госпитализированы два других работника, их состояние удовлетворительное, "они находятся на лечении, помощь им оказана".

Как указано на сайте завода, "Кулон" - крупнейший отечественный разработчик и производитель электротехники, в том числе специального (оборонного) назначения.