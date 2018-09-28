На остров Сулавеси в Индонезии обрушилось цунами

ТАСС, 28 сентября. Волна цунами высотой до 2 м обрушилась на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, происшедшего в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters .

Цунами наблюдалось близ города Палу (провинция Центральный Сулавеси). В настоящий момент волна отхлынула от берега. "Волна цунами высотой от 1,5 до 2 м отступила", - приводит Reuters слова представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Индонезии. Он добавил, что в результате удара стихии обрушились дома, а к берегу было прибито судно.

Сообщений о жертвах не поступало. Однако, по информации агентства "Синьхуа", пять человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу у берегов Сулавеси. Вслед за землетрясением Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии объявило угрозу цунами, однако через час отменило ее.