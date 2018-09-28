Экс-директора завода под Ивановом подозревают в уклонении от налогов на 19 млн рублей

ТАСС, 28 сентября. Бывшего директора завода по переработке овощей и фруктов "Шуя кооппродукт" из Ивановской области подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 19 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Бывший директор "Шуя кооппродукт" подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 19 млн рублей. <…> Возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении по статье 199 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что директор предприятия уклонялся от налогов с 2013 по 2015 годы, искусственно разделив бизнес между аффилированными юридическими лицами.

Компания "Шуя кооппродукт" расположена в селе Китово Шуйского района Ивановской области. Предприятие специализируется на переработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей.