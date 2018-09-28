Власти Петербурга снова проверят тепловые сети после гибели людей из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин после прорыва трубы с кипятком в центре города, из-за чего погибли два человека, дал поручение дополнительно проанализировать результаты планово-профилактических ремонтов и готовность тепловых сетей к гидравлическим нагрузкам. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Прорыв трубы с кипятком произошел около 3:00 мск в пятницу на Измайловском проспекте. Под асфальт провалились две машины, кипяток хлынул в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Погибли два посетителя, возбуждено уголовное дело.

"Вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по энергетике и инженерному обеспечению <…> по всем теплоснабжающим организациям провести анализ итогов тепловых и гидравлических испытаний с проверкой принятых и реализованных мероприятий по ликвидации выявленных аварийно-опасных участков трубопроводов. Дополнительно проанализировать результаты планово-профилактических ремонтов, проведенных в межотопительный период, проверить готовность тепловых сетей к выполнению графика тепловых нагрузок и поддержанию температурного графика", - сообщили в комитете.

Кроме того, Госстройнадзору поручено провести экспертизу строительных конструкций здания для выявления скрытых дефектов и принятия решения о возможности его дальнейшей эксплуатации. Сейчас на месте работает межведомственная комиссия по выявлению причин произошедшего технологического нарушения. О результатах ее работы пока не сообщается.

На текущей неделе на заседании городского правительства обсуждался вопрос готовности города к отопительному сезону, который стартовал 28 сентября, к периодическому протапливанию соцучреждений приступили еще 24 сентября. Профильные комитеты отчитались о 100%-ной готовности всех жилых домов города к зиме.