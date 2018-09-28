Globo: в Бразилии школьник открыл стрельбу по одноклассникам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 сентября. /ТАСС/. Ученик средней школы в штате Парана на юге Бразилии, открыл в пятницу стрельбу по одноклассникам. Как сообщил телеканал Globo, в результате инцидента два человека получили ранения.

Один из них находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в здании школы рано утром, сразу после начала занятий.

Стрелявшего 15-летнего подростка задержали вместе со своим предполагаемым сообщником. На допросе школьник заявил, что принес оружие в учебное заведение, чтобы отомстить одноклассникам за насмешки. В рамках расследования инцидента родители подростка, открывшего стрельбу, также были вызваны на допрос. В их доме обнаружены несколько единиц оружия.