ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже норвежцу Фруде Бергу на два месяца

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы продлить срок ареста задержанному в России по обвинению в шпионаже норвежскому подданному Фруде Бергу до 5 декабря, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Норвежец Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ, ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), срок ареста судом был назначен до 5 октября. Как заявляют адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснесом, их клиент не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами.

По утверждению юристов, их подзащитный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. МИД Норвегии, правительство и представители минобороны королевства отказались комментировать заявление Берга.

Больше 20 лет Берг работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг вышел на пенсию.

Задержание Бочкарева в Осло

21 сентября в аэропорту Осло Гардермуэн был задержан гражданин РФ Михаил Бочкарев, факт его задержания подтвердили в посольстве РФ в Норвегии 23 сентября. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван 24 сентября в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил ТАСС, что задержанный в Осло Бочкарев является сотрудником аппарата СФ. Умаханов заверил, что верхняя палата российского парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права.

Один из адвокатов Берга Илья Новиков прокомментировал вероятность обмена его клиента на задержанного в Норвегии по аналогичным обвинениям сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, указав, что "вариант обмена вероятен", но "говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были, и не было еще суда".