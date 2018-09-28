Сотрудники МВД проводят обыски в одном из офисов Мосгортранса после жалоб на коррупцию

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции при поддержке подразделений СОБР Росгрвардии проводят обыск в одном из офисов ГУП "Мосгортранс". Об этом ТАСС сообщил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

"Обыск начался 28 сентября утром. Правоохранители нагрянули в здание филиала ГУП "Мосгортранс", отвечающего за проведение ремонта подвижного состава предприятия. Поводом для проведения спецоперации послужили многочисленные жалобы на коррупцию в филиале", - сказал он.

Дашков пояснил, что сотрудники предприятия жаловались в профсоюз на многочисленные нарушения, в том числе допущенные при закупках. Они заявляли, что зачастую для ремонта подвижного состава не предоставлялись запчасти к автобусам и иным транспортным средствам, хотя официально имелись документы о наличии запчастей. "Кроме того, водители жаловались на несоблюдение графика работы, из-за чего они порой засыпали за рулем", - пояснил председатель профсоюза транспортников.

Он подчеркнул, что после многочисленных жалоб представителей профсоюза в правоохранительные органы СК РФ по Москве возбудил уголовное дело.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил факт проведения обысков в одном из зданий Мосгортранса, отметив, что дело из СК РФ по Москве передали в следственные подразделения столичной полиции.