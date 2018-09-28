СК РФ установил 110 фигурантов по делу о военных преступлениях силовых структур Украины

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России установил уже 110 фигурантов по уголовному делу о применении силовыми структурами Украины запрещенных методов войны против гражданского населения на юго-востоке Украины. Как сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко, об этом говорилось на оперативном совещании в СК.

"Александр Бастрыкин заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, находящихся в производстве СК РФ", - сообщила Петренко. Одним из них является уголовное дело, возбужденное в мае 2014 года по факту совершения представителями силовых структур Украины на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества.

"Председателю СК России доложено, что на основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооруженных формирований, организовавшие применение наступательного вооружения неизбирательного действия против гражданского населения", - отметила представитель СК.

Также главе Следственного комитета доложили о расследовании уголовных дел по фактам обстрелов представителями силовых структур Украины приграничных территорий Ростовской области, по факту посягательства на жизнь сотрудников СК и военнослужащих в ходе артобстрела силовыми структурами Украины территории Куйбышевского района Ростовской области и другим.

"Председатель поблагодарил следователей за уже проделанную работу и дал указание подчиненным продолжить документировать преступления украинских силовиков против мирного населения юго-востока Украины, собирать по ним доказательственную базу, чтобы материалы этих уголовных дел в дальнейшем могли лечь в основу судебных процессов", - сообщили в СК.