Сотрудник ГИБДД в Петербурге условно осужден за поездку в Тунис по паспорту брата-близнеца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД Евгения Вдовенко, который признан виновным в том, что отправился в Тунис по документам брата-близнеца. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, фигурант получил условный срок.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Вдовенко. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года", - сказано в сообщении.

Суд установил, что летом прошлого года Вдовенко, будучи старшим инспектором дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Сосновому Бору Ленинградской области, "используя свое внешнее сходство с родным братом", показал в петербургском аэропорту Пулково его документы и улетел в Тунис, тем самым незаконно пересек границу РФ. Возвращаясь из поездки, Вдовенко снова предъявил паспорт брата, но на этот раз был задержан сотрудниками ФСБ.

Свою вину фигурант не признал.