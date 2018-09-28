Пилот пролетевшего под мостом в Петербурге вертолета предстанет перед судом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Завершено расследование уголовного дела после пролета вертолета под опорой моста Западного скоростного диаметра в Петербурге, который вызвал широкий резонанс. Как сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте, материалы в отношении капитана судна Gazelle SA-0682G переданы в Петроградский районный суд города.

"Завершено расследование уголовного дела по факту пролета вертолета под опорой моста Западного скоростного диаметра <…> по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств") <…> Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 10 августа. Вертолет Gazelle SA-0682G на небольшой высоте, предположительно, не более 25 метров (при установленной высоты не менее 900 метров), пролетел под вантовым мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский канал (устье рек Малая Нева и Малая Невка). Видео инцидента попало в социальные сети и выпуски новостей региональных телеканалов.

Как полагают следователи, пилот вертолета из хулиганских побуждений нарушил несколько правил воздушной безопасности, "чем создал угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств, следующих в этот момент по путепроводу моста, так и непосредственно водителей и пассажиров, находящихся в них, а также экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек".

Подозреваемый признал свою вину, в содеянном раскаялся.