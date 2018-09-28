В Южной Каролине разбился американский истребитель F-35B

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN. По его данным, самолет разбился близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Другие подробности катастрофы пока неизвестны.

The pilot from the military plane crash safely ejected. Being a valuated for injuries. — Beaufort County Sheriff's Office,SC (@bcsopio) 28 сентября 2018 г.

В управлении шерифа округа Бьюфорт подтвердили, что рухнул военный самолет, однако не назвали тип воздушного судна. "Пилот с военного самолета безопасно катапультировался", - отмечается в сообщении управления, размещенном в Twitter. О состоянии пилота не сообщается, его осматривают медики.

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