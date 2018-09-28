В Южной Каролине разбился американский истребитель F-35B

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, самолет разбился близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Другие подробности катастрофы пока неизвестны.
The pilot from the military plane crash safely ejected. Being a valuated for injuries.— Beaufort County Sheriff's Office,SC (@bcsopio) 28 сентября 2018 г.
В управлении шерифа округа Бьюфорт подтвердили, что рухнул военный самолет, однако не назвали тип воздушного судна. "Пилот с военного самолета безопасно катапультировался", - отмечается в сообщении управления, размещенном в Twitter. О состоянии пилота не сообщается, его осматривают медики.
По данным CNN, это первый случай катастрофы с участием новейшего F-35B. Ранее сообщалось, что ВВС США впервые применили этот истребитель для нанесения удара по противнику в Афганистане. Боевой вылет состоялся 27 сентября, в Пентагоне назвали его успешным. Ударам подверглись позиции боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
F-35 - многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. F-35 выпускается в трех модификациях: F-35A, F-35B и F-35C.