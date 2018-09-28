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В Южной Каролине разбился американский истребитель F-35B

Сообщается, что пилот успел катапультироваться
Истребитель F-35B Matt Cardy/Getty Images
Истребитель F-35B
© Matt Cardy/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, самолет разбился близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Другие подробности катастрофы пока неизвестны.

В управлении шерифа округа Бьюфорт подтвердили, что рухнул военный самолет, однако не назвали тип воздушного судна. "Пилот с военного самолета безопасно катапультировался", - отмечается в сообщении управления, размещенном в Twitter. О состоянии пилота не сообщается, его осматривают медики.

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По данным CNN, это первый случай катастрофы с участием новейшего F-35B. Ранее сообщалось, что ВВС США впервые применили этот истребитель для нанесения удара по противнику в Афганистане. Боевой вылет состоялся 27 сентября, в Пентагоне назвали его успешным. Ударам подверглись позиции боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

F-35 - многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. F-35 выпускается в трех модификациях: F-35A, F-35B и F-35C.

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