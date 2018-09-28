В Петербурге завершился ремонт на участке, где прорвало трубу с кипятком и погибли люди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты в пятницу вечером завершили ремонт на участке в центре Петербурга, где ранее прорвало трубу с кипятком, в результате чего от термических ожогов погибли двое молодых людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая эксплуатирует магистральные трубопроводы города и внутриквартальные сети города.

"Специалисты завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 300 мм по адресу Измайловский проспект, 20. На данный момент идет процесс заполнения теплоносителем и включение системы теплоснабжения зданий", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий аварии было привлечено три аварийно-ремонтных бригады.

Прорыв трубы с кипятком произошел около 3:00 мск в пятницу на Измайловском проспекте. Под асфальт провалились две машины, кипяток хлынул в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Двое молодых людей, находившихся в заведении, погибли.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура Петербурга также начала свою проверку. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин после прорыва трубы с кипятком дал поручение дополнительно проанализировать результаты планово-профилактических ремонтов и готовность тепловых сетей к гидравлическим нагрузкам.