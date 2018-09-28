Пропавшая на Урале журналистка Znak.com нашлась

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова, об исчезновении которой во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск сообщалось в пятницу, обнаружена. Ее жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram издания.

"Ирина Крючкова нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Это не криминальная история", - говорится в сообщении. Отмечается, что журналистку помогли найти публикации СМИ.

Ранее о пропаже Крючковой ТАСС сообщил сотрудник Znak.com Игорь Пушкарев, отметив, что журналистку не могли найти три дня.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ТАСС рассказали, что в полицию поступило заявление о пропаже Крючковой, сотрудники ведомства занимались ее поисками. В розыскных мероприятиях участвовали и сотрудники ГУ МВД по Свердловской области.