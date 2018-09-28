СМИ: аэропорт в Индонезии закрыли после серии землетрясений

ТАСС, 28 сентября. Аэропорт, расположенный в городе Палу (Центральный Сулавеси), приостановил работу после серии землетрясений, произошедших в пятницу. Об этом сообщает газета The Jakarta Post .

По данным издания, воздушная гавань была закрыта в пятницу в 19:26 по местному времени (14:26 мск) и возобновит работу в субботу в 19:20 по местному времени (14:20 мск).

В пятницу в районе Индонезии произошла серия землетрясений магнитудой от 5,4 до 7,5. Жертвой удара стихии стал по меньшей мере один человек, еще 10 пострадали.

После этого на Индонезию обрушилась волна цунами высотой до двух метров, результате чего пять человек пропали без вести.