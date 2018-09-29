Почти 20 т токсичного арахиса задержали на границе с Китаем в Приморье

ТАСС, 29 сентября. Сотрудники Россельхознадзора в Приморье выявили двукратное превышение содержания токсичного кадмия в партии из 19 т арахиса, который пытались ввезти в РФ из Китая. Об этом сообщает в субботу пресс-служба управления ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу, 28 сентября, опасная партия бобовых была возвращена в КНР.

По данным ведомства, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

"Пары кадмия и все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен", - напомнили в управлении.