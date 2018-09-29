Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384

ТАСС, 29 сентября. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 384. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на заявление индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 48 жертвах землетрясения на острове Сулавеси.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м.

Примерно два месяц назад на острове Ломбок произошло несколько землетрясений, в результате чего более 500 человек погибли, несколько тысяч получили ранения, еще сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных укрытиях. По предварительным данным, экономический ущерб оценивается в $348 млн.