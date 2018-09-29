Десятки человек пострадали в ночном клубе Британии из-за распыления слезоточивого газа

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. В результате распространения газа раздражающего действия в ночном клубе Cameo в приморском курортном городе Борнмут на юге Англии пострадали 40 человек. Об этом сообщила представитель полиции графства Дорсет.

"В 2:00 (04:00 мск) в полицию Дорсета поступило сообщение о том, что какой-то ирритант, предположительно хлорбензальмалонодинитрил, был распространен внутри ночного клуба Cameo на улице Фер Уэйл-роуд в Борнмуте", - цитирует сотрудницу полиции агентство Press Association.

По словам представителя правоохранительных органов, "после принятого руководством [клуба] решения об эвакуации [людей из внутренних помещений] служба скорой помощи оказала помощь четырем десяткам человек" в связи с "затрудненным дыханием и жжением в глазах". Один человек был отправлен в больницу в качестве предупредительной меры.

После эвакуации людей из здания полиция произвела обыск в ночном клубе, но в итоге не обнаружила там никаких опасных веществ.

Хлорбензальмалонодинитрил - это бесцветное кристаллическое вещество с запахом перца, известное также как газ "Сирень". Это боевое отравляющее вещество относят к ирритантам комплексного действия.