Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 18

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент в центральные районные больницы Луховиц и Коломны для осмотра доставлены 18 пострадавших, пятерым из них медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в субботу утром в Луховицком районе Подмосковья. На 129-м км трассы М5 "Урал" автобус, перевозивший 25 работников магазина "Магнит", столкнулся с легковушкой и опрокинулся. Он ехал из Коломны в Зарайск.

Причины ДТП устанавливаются. По одной из версий, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.