Финский суд освободил осужденную за перевозку нелегалов в Финляндию россиянку

ХЕЛЬСИНКИ, 29 сентября. /ТАСС/. Осужденная в начале года за перевозку нелегалов в Финляндию через Сайменский канал россиянка обжаловала приговор и вышла на свободу. Об этом сообщил в субботу журналистам глава консульского отдела посольства РФ в Финляндии Александр Зеленов.

"На этой неделе состоялся апелляционный суд, который принял во внимание не очень большую роль в деле и доводы адвокатов о выплате компенсации финскому государству [порядка €100 тыс., полученных от незаконных перевозок]. Вчера россиянка вылетела в Санкт-Петербург", - сказал он. Известно также, что суд оставил в силе решение по участвовавшему в перевозках подростку, поскольку тот отозвал ранее поданную апелляцию.

В январе Окружной суд финского региона Южная Карелия приговорил двух россиян, занимавшихся перевозками, к разным тюремным срокам. В перевозках участвовали члены одной семьи. Отец, Сергей Букин, которому 66 лет, получил пять лет тюрьмы, его 43-летняя дочь - 3,5 года, 16-летний сын - два года условно. Их яхту конфисковали в пользу государства.

Под следствием по этому делу находились еще семь человек, которые, по данным обвинения, доставляли нелегальных мигрантов из города Лаппеенранта в Хельсинки. Их суд признал невиновными. В общей сложности трое россиян в прошлом и позапрошлом году доставили в Финляндию не менее 67 мигрантов.

О задержании россиян стало известно в начале июня прошлого года, когда они попытались незаконно ввезти в Финляндию 17 мигрантов из Йемена. В процессе следствия также выяснилось, что заказчики поездок, совершавшихся на российской яхте, находятся в Финляндии и сами в прошлом приехали в страну в качестве мигрантов. По данным погранслужбы, стоимость одной перевозки достигала нескольких тысяч евро.

Заказчики встречали нелегалов на финской территории, а затем развозили по разным частям страны. Только после этого мигранты подавали заявление на предоставление им убежища. Система была выстроена таким образом для того, чтобы скрыть, откуда они прибыли в страну.