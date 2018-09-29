В попавшем в аварию в Подмосковье автобусе находились 30 человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" подтвердил, что попавший в аварию в Луховицком городском округе Московской области автобус перевозил сотрудников компании. Всего в нем было 30 человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба предприятия.

"29 сентября на 129-м км трассы М-5 "Урал" вахтовый автобус, перевозивший сотрудников розничной сети "Магнит" из распределительного центра в Коломне в город Зарайск, попал в дорожно-транспортное происшествие <…> Всего в автобусе находилось около 30 человек, большинство из них получили травмы различной степени тяжести, некоторым потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что причины и обстоятельства аварии уточняются, ситуация находится на контроле у руководства "Магнита". "Розничная сеть "Магнит" находится в постоянном контакте с лечебными учреждениями, следит за состоянием сотрудников, всем им будет оказана материальная помощь от компании", - отмечает пресс-служба.

ДТП произошло в субботу утром на 129-м км федеральной трассы М5 "Урал". Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. По разным данным, в аварии травмы получили от 16 до 18 человек. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.