Один пассажир пропал без вести после инцидента с самолетом в Микронезии

ТАСС, 29 сентября. Один человек объявлен пропавшим без вести после инцидента с самолетом авиакомпании Air Niugini, который при посадке в аэропорту штата Чуук Микронезии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в океан. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе авиакомпании, распространенном в субботу.

"Мы работаем с местными властями, администрациями больниц и полицией для того, чтобы найти одного пассажира рейса РХ 073. Также мы предпринимаем все усилия для того, чтобы связаться с его семьей", - говорится в сообщении. - Нашими главными задачами остаются поиск пропавшего человека и поддержка других пассажиров рейса и их семей".

В настоящий момент в госпитале остаются шесть пассажиров, получивших незначительные травмы. Их состояние, по сведениям авиакомпании, стабильно.

Самолет авиакомпании Air Niugini производил в пятницу посадку в аэропорту Чуук, однако по неустановленным причинам выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в океане. Сообщалось, что сразу после инцидента все находившиеся на борту лайнера - 36 пассажиров и 11 членов экипажа - были эвакуированы .