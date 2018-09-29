Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Московской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП в Луховицком районе, где, по данным экстренных служб, пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Проведение проверочных мероприятий поручено Луховицкой и Коломенской городским прокуратурам", - сказал собеседник агентства.

По данным надзорного ведомства, 29 сентября на территории Луховицкого района Московской области на трассе М5 "Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего рабочих одной из торговых сетей. В результате несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

В свою очередь источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что автобус столкнулся с легковушкой и опрокинулся. В аварии пострадали 18 человек, 13 из них госпитализированы. Автобус перевозил работников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск. Всего в нем находились 30 человек.

По одной из версий, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.