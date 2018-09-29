Полиция проводит проверку после возгорания грузовиков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после возгорания нескольких грузовых автомобилей на платной парковке в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"29 сентября около двух часов ночи на ул. Новоселов на частной парковке произошло возгорание семи грузовых автомобилей. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства прошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:38 мск, в 03:20 мск возгорание было ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали. Ущерб устанавливается.