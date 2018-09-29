Следователи проводят проверку после жесткой посадки вертолета в Якутии

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту жесткой посадки вертолета Robinson в Момском районе Якутии. Об этом сообщает в субботу Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 29 сентября в 12:30 по местному времени в 27 км от села Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск - Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил различные травмы", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Сейчас поиски пилота и вертолета приостановлены до утра воскресенья. Поисковая операция затруднена из-за снегопада и плохой видимости.