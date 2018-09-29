Новый толчок магнитудой 4,5 произошел в районе города Катав-Ивановск в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новый подземный толчок магнитудой 4,5 произошел в районе города Катав-Ивановска в Челябинской области, где в ночь на 5 сентября также произошло землетрясение. Об этом в субботу сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети Facebook .

"Ученые института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска на глубине 10 км зафиксировали одноразовый толчок силой 4,5 магнитуды в 14:06. Сейчас в городе две функциональные группы ГУ МЧС, и власти муниципалитета организовали объезд территории. В ЕДДС города поступили 12 звонков, люди сообщили о толчках. Информации о разрушениях не поступало, но проверка идет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей ввели режим ЧС, сейчас он снят.

По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, в пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов. Тогда власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим муниципалитетам.

Для обследования территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в Катав-Ивановский район и установили там три временные сейсмические станции. Две из них были сняты спустя несколько дней, третья еще продолжает наблюдения. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение 5 сентября было зарегистрировано несколько десятков афтершоков - новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.