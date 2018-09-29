Три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате три человека, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"В субботу около 13:35 мск автомобили столкнулись в попутном направлении, в результате ДТП пострадали три человека, один из них - несовершеннолетний", - пояснили в пресс-службе.

Врачи реанимируют пострадавшего ребенка.

"Один экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы. Второй ждет, пока врачи реанимируют малыша четырех лет для доставки его в больницу", - сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На место происшествия вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.

Движение транспорта на месте происшествия затруднено.