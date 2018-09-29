В Индонезии спасатели не могут установить связь с районом, где находился эпицентр толчков

ТАСС, 29 сентября. Спасателям в Индонезии пока не удается установить связь с районом Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где располагался эпицентр землетрясения магнитудой 7,4. Об этом сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает издание The Jakarta Post .

Он отметил, что "число погибших может значительно вырасти, поскольку нет связи с пострадавшими районом". "Согласно последним данным, только в административном центре провинции - городе Палу число жертв приближается к 400, при этом более 540 получили ранения, еще 29 числятся пропавшими без вести", - приводит издание слова Нугрохо.

Представитель ведомства также рассказал, что "нынешнее землетрясение было значительно более мощным, чем примерно два месяца назад на острове Ломбок, когда погибли более 500 человек". Он подчеркнул, что очаг стихии залегал не так глубоко. Кроме того, в этот раз возникло цунами, высота волн достигала трех метров. По его словам, "в пятницу вечером, когда произошло землетрясение, на побережье проводился традиционный фестиваль, и до сих пор мы не знаем о судьбе нескольких сотен человек, находившихся в том районе".

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, "информации о жертвах среди россиян не поступало". "Эти места не являются туристическими", - сказал дипломат.

В конце декабря 2004 года в Индийском океане недоделку от острова Суматра произошло одно из самых мощных землетрясений в истории, которое вызвало самое смертоносное цунами современности. Тогда погибли от 220 до 300 тыс. человек в различных странах, в том числе Индонезии, Индии, Таиланде, Шри-Ланке.