Обвиняемый в махинациях с недвижимостью в Таиланде россиянин предстанет перед судом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, депортированный из Таиланда, предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью на острове Пхукет на более чем 8,5 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствием установлено, что 46-летний уроженец Владивостока получил деньги на строительство объектов недвижимости в Таиланде. "Супружеская пара из России передала злоумышленнику свыше 2,7 млн рублей для постройки жилого дома на Пхукете. Затем он взял в долг у потерпевших еще 1,5 млн рублей. В дальнейшем обвиняемый, оформив договор купли-продажи, обманным путем похитил у другой семьи денежные средства в сумме около 4 млн рублей", - пояснила Волк.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "Фигурант был объявлен в международный розыск и в 2017 году задержан правоохранительными органами Таиланда, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола доставлен в Россию", - добавила представитель МВД.

Предварительное расследование уголовного дела окончено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, заключила Волк.