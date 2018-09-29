Малайзия готова направить спасателей в пострадавшие от землетрясения районы Индонезии

ТАСС, 29 сентября. Власти Малайзии намерены направить отряд спасателей, а также необходимую помощь в пострадавшие от землетрясения районы Индонезии. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра жилищного строительства и местного самоуправления королевства Раджа Камаруль Бахрин.

"На данный момент мы отслеживаем ситуацию, поскольку нет полной картины случившегося", - приводит слова чиновника издание New Straits Times. "Нужно получить дополнительную информацию, но мы уже готовы отправить на остров Сулавеси не только спасателей, но и необходимые материалы, в том числе продовольствие", - отметил замминистра. "Малайзия является ближайшим соседом Индонезии и должна в числе первых оказать помощь", - указал он.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в районе Дунгала (провинция Центральный Сулавеси). По предварительным данным, только в административном центре провинции городе Палу погибли 384 человека, ранения получили более 500. После подземных толчков произошло цунами, высота волн достигала трех метров. Спасатели признают, что число погибших может значительно увеличиться, поскольку до сих пор нет информации непосредственно из района, где залегал очаг землетрясения.

Подземными толчками была повреждена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта в этом городе, что также затрудняет доставку спасательной техники.