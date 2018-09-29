На установке компании "Башнефть-Уфанефтехим" загорелся бензин

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Возгорание бензина на площади 80 кв. метров произошло на установке "АВТ" "Башнефть - Уфанефтехим". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ГУ МЧС по Башкирии.

"В оперативно дежурную смену 29 сентября в 13:25 мск поступило сообщение о возгорании бензина на установке "АВТ" "Башнефть - Уфанефтехим" с розливом бензина на площади 80 квадратных метров. На тушение пожара направлены силы и средства МЧС России и ООО "Роснефть - Пожарная безопасность" в количестве 14 единиц техники и 46 человек личного состава", - поясняется в сообщении.

В 13:45 мск пожар был локализован на площади 80 кв. метров, в 14:50 мск - полностью ликвидирован. Установка остановлена, технологический процесс не нарушен. Погибших и пострадавших нет, угрозы населенным пунктам также не имеется.

"Башнефть - Уфанефтехим" наряду с "Башнефть - УНПЗ", "Башнефть - Новойл" входит нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти".